Акция «Бессмертный полк» пройдет в Подольске в этом году онлайн

В этом году в Подольске шествие «Бессмертного полка» состоится в режиме онлайн. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы администрации города. Причиной такого решения стали соображения безопасности.

Представители городских властей пояснили, что увидеть трансляцию акции «Бессмертный полк» можно будет на сайте polkrf, а также на медиафасадах и экранах, а также в социальных сетях.

Для того чтобы ветеран стал частью виртуальной колонны, необходимо собрать информацию о его боевом пути (как это сделать, можно узнать здесь). Затем с 23 апреля по 6 мая нужно загрузить эти данные вместе с фотографией героя на сайт акции.

Важно отметить, что в акции могут принять участие не только непосредственные участники Великой Отечественной войны, но и дети войны, труженики тыла, а также жители блокадного Ленинграда.

Также жители Подольска могут, при желании, разместить изображения ветеранов на окнах своих домов, на автомобилях и в социальных сетях, добавили в администрации городского округа.

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