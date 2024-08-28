Акция по повышению безопасности дорожного движения прошла в Московской области

В Подмосковье провели акцию по повышению безопасности дорожного движения, она прошла в преддверии нового учебного года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на госкомпанию «Автодор».

В ведомстве уточнили, что тверской филиал «Автодора» и представители областной Госавтоинспекции напомнили водителям о правилах поведения на дороге на трассе М-11 «Нева». Им раздали листовки с информацией о правилах дорожного движения, в том числе при перевозке несовершеннолетних.

«Будьте внимательны, берегите себя и не рискуйте здоровьем и жизнями других участников дорожного движения! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.