Акцию «Проверь свое здоровье в парке» вновь проведут в Московской области

В эти выходные в Подмосковья вновь будут работать выездные бригады врачей, которые будут проверять здоровье жителей, акцию «Проверь свое здоровье в парке» проведут в 24 городских округах, в том числе в Дмитрове, Зарайске, Лобне, Химках, Шатуре и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.