Акцию «Проверь свое здоровье в парке» вновь проведут в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В эти выходные в Подмосковья вновь будут работать выездные бригады врачей, которые будут проверять здоровье жителей, акцию «Проверь свое здоровье в парке» проведут в 24 городских округах, в том числе в Дмитрове, Зарайске, Лобне, Химках, Шатуре и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Кроме прохождения профосмотра жителям также доступна и вакцинация от гриппа. Это самый эффективный способ защиты себя и близких от заболевания и его опасных осложнений», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В случае необходимости после осмотра пациентов направят в поликлинику, где они смогут пройти более углубленное обследование. Для прохождения профосмотра с собой нужно взять паспорт и полис ОМС. С результатами обследования можно будет ознакомиться на портале «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.