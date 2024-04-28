Акционер Уральского банка реконструкции и развития Скубаков умер при невыясненных обстоятельствах

Стало известно о смерти акционера Уральского банка реконструкции и развития Сергей Скубакова. В банке причины смерти связали с личными обстоятельствами, которые не относятся к деятельности финансового учреждения.

По информации источника издания «Ура.ру», Скубаков мог совершить самоубийство.

Скубакову было 53 года. Он владел 15,85% акций в УБРиР. В 2023-м году финансовое учреждение было включено Банком России в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг.

По информации «РБК Компании», Скубаков был соучредителем оптового продавца лома и отходов ООО «СВ-Металл-Групп», где ему принадлежали 50%, а также производства меди ООО «ПКФ «Орис». Он владел контрольным пакетом акций (51%). Он также являлся вице-президентом ЗАО «Русская медная компания».

Уральский банк реконструкции и развития — российский банк из Свердловской области, головной офис расположен в Екатеринбурге. Входит в число 25 крупнейших российских банков по данным «Интерфакс-ЦЭА» (за 1 полугодие 2023 года).

С февраля 2023-го года банк был внесен в санкционный список США, Великобритании, Украины, Австралии и Канады. При этом санкции точечные, SWIFT-код банка не аннулирован.

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