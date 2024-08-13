Актуальный донорский светофор опубликовали в Подмосковье

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор, составленный исходя из количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«На этой неделе медицинским учреждениям Подмосковья нужна вторая отрицательная и четвертая отрицательная группы крови. Жители региона с этими группами крови могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково и Воскресенске», — отметил врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.

Напомним, что донорами могут быть граждане России или иностранные граждане, проживающие на территории страны более года, старше 18 лет. Перед процедурой им также нужно будет пройти медицинское обследование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.