Акула-нянька показала характер: развлечение для богачей едва не закончилось трагедией

Россиянка получила травму руки во время плавания с акулами на Мальдивах

На Мальдивах произошел инцидент с участием российской туристки во время плавания с акулами. Женщина получила повреждения руки. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал «112».

Инцидент произошел в рамках организованной экскурсии, участникам которой предлагалось поплавать с акулами-няньками и сделать фотографии. Организаторы заранее инструктируют туристов о правилах безопасности, запрещающих, в частности, растопыривать пальцы.

Одна из участниц нарушила это правило, что привело к контакту с хищницей. В результате туристка получила царапины и повреждения пальцев.

После выхода из воды женщина заявила, что не испытывает сильной боли. На своей странице в социальной сети она поделилась впечатлениями об активности, порекомендовав ее своим подписчикам.

