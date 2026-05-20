Акулы, жара и отравления: как туристам защищаться в Египте в 2026 году

В мае 2026 года в районе египетского курорта Сахл-Хашиш зафиксировали два нападения акул на туристов с разницей всего в несколько часов — предположительно, действовала одна и та же тигровая акула. Власти Египта срочно закрывают пляжи и принимают меры, но хищники продолжают подходить к берегам Хургады и Шарм-эш-Шейха. Эксперты в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» , назвали причины такого поведения акул и рассказали, как обезопасить себя на отдыхе.

Где и когда замечены хищники

Недавно двухметровую акулу заметили в районе Эль-Кусейр, который находится в 130 километрах от Хургады — популярного места отдыха россиян. Пляжи закрыли, а хищницу поймали и убили. Это вызвало общественный резонанс, поскольку до этого акул старались увозить живыми подальше от курортов. Однако власти заявили, что иного выхода не было: акула весь день крутилась у берега и уходить не собиралась. Ранее, в январе 2026 года, в Хургаде из-за появления хищника в прибрежных водах уже закрывали пляжи пяти отелей.

Почему акулы приплывают к пляжам

Генеральный директор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов объяснил, что причин несколько. Рыба выходит на мелководье, чтобы вывести детенышей — брачный период длится с середины апреля до конца июля. В преддверии Курбан-байрама по Красному морю на судах везут скот для жертвоприношений, и моряки сбрасывают за борт отходы и туши умерших животных. Из-за сокращения кормовой базы, перелова рыбы и загрязнения воды акулы вынуждены искать пропитание в туристических зонах. Кроме того, организаторы дайвинга иногда подкармливают акул, что также привлекает их к берегу. По словам Арутюнова, проблема в том, что на лодках с туристами много еды, и все несъеденное выбрасывается в воду. Акулы — высокоорганизованные животные, они коммуницируют с сородичами, и если где-то появляется халявная еда, они будут приходить туда постоянно.

Когда акулы нападают на людей

Большинство акул считаются условно опасными и не атакуют по своей инициативе. Их можно спровоцировать — например, если человек сам пытается нападать или начинает паниковать. По-настоящему опасна только большая белая акула, уверен Дмитрий Арутюнов. Часто хищники нападают на серфингистов, которые лежат в воде на доске и активно гребут руками — снизу это похоже на раненую черепаху. Лучше плавать на мелководье, туда могут заплыть лишь «акулы-няньки», которые безопасны. Их даже можно гладить в воде, говорит эксперт. Многие дайверы, наоборот, ищут места со скоплением акул, поскольку это красивые и интересные животные.

Меры безопасности на курортах

Теперь в штате каждого отеля должен быть спасатель, вдоль берега дежурят моторные лодки, патрули следят за судами у курортов. Туристам советуют купаться только в оборудованных зонах, не заплывать далеко и не находиться в море в одиночестве. Если в воде замечена акула, следует спокойно, без резких движений плыть к берегу. Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин отметил, что все пляжи должны быть безопасными: в акваториях необходимо устанавливать специальные ограждения в виде сеток или оборудовать закрытые бухты. В некоторых курортных зонах Египта пляжи огорожены сеткой, но в большинстве случаев это невозможно из-за коралловых рифов. По существующим государственным экологическим нормам их нельзя вырубать, чтобы поставить ограждение — это нанесет урон живой природе.

Хроника нападений в Египте

Трагедии с участием акул в Египте происходят регулярно. В 2010 году в Шарм-эш-Шейхе погиб немец, еще четыре иностранца пострадали. В 2015 году акула убила немецкого туриста у побережья Красного моря. В 2018 году в Марса-Аламе жертвой стал гражданин Чехии. В 2022 году у курорта Сахл-Хашиш акула атаковала 68-летнюю австрийку — женщина скончалась от потери крови. В 2023 году в Хургаде тигровая акула напала на 23-летнего россиянина Владимира Попова на пляже Dream Beach. А в мае 2026 года в том же районе Сахл-Хашиш зафиксировали два нападения за несколько часов — есть предположение, что действовала одна и та же тигровая акула.

