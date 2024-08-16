Акунина могут оштрафовать за нарушение закона об иноагентах

Писателя Бориса Акунина* хотят оштрафовать за нарушение закона об иноагентах, сообщило РИА Новости со ссылкой на портал судов общей юрисдикции Москвы.

Уточняется, что Акунин нарушил норму, согласно которой при распространении материалов, произведенных лицом или организацией, признанными выполняющими функции иностранного агента, необходимо информировать о включении в реестр иноагентов (часть 5 статьи 19.34 КоАП РФ).

Кроме того, писатель объявлен в международный розыск, так как в России он был заочно арестован по части 2 статьи 205.2 УК РФ (призывы к совершению террористических актов на территории России), а также пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (фейки о ВС РФ).

Ранее сообщалось, что Акунин может лишиться всего имущества в России.

*физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России, включен в реестр иноагентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.