Акушерский блеф: в Москве арестовали «гуру» домашних родов после смерти новорожденного блогерши

Савеловский районный суд Москвы вынес решение по резонансному делу, отправив в СИЗО на два месяца женщину, обвиняемую в нелегальном принятии родов. Фигурантка, Наталия Котлар, оказалась в центре уголовного дела после того, как, по версии следствия, оказала акушерскую помощь при родах у известной блогерши, не имея на это ни медицинского образования, ни соответствующей лицензии.

Женщине инкриминируют серьезные статьи Уголовного кодекса: незаконное осуществление медицинской деятельности (ч. 2 ст. 235) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238). Следствие настаивает, что женщина, не являясь профессиональным медиком, взяла на себя ответственность за процесс, где цена ошибки измеряется двумя жизнями — матери и ребенка.

Домашние роды сами по себе — предмет сложного выбора, но их проведение должно обеспечиваться квалифицированными специалистами с соответствующим образованием, оборудованием и правом на такую практику.

Напомним, что 14 декабря в Москве женщина родила дома в бассейне. Помогала ей в этом неизвестная, представившаяся как профессиональная акушерка и спец по «деликатным родам». Однако после появления на свет ребенок перестал дышать. По данным телеграм-каналов, роженицей и несчастной матерью оказалась блогер Айша (Aisha).

При этом акушерка оказывала услуги не бесплатно: итоговый гонорар должен был составить около 2000 евро. На допросе она указала, что якобы лишь оказывала «психологическую поддержку». Муж роженицы же говорит, что акушерка контактировала с ребенком. Свою квалификацию она не смогла подтвердить, сославшись лишь на курсы.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали лжеакушерку, по вине которой мог погибнуть ребенок.