В Москве домашние роды «по знакомству» обернулись уголовным делом о смерти младенца

В Москве следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти новорожденного ребенка, чье появление на свет взялась принять женщина без медицинского образования. Об этом сообщает столичный СК.

По версии следствия, фигурантка 1965 года рождения, не имея диплома и квалификации в области акушерства, согласилась оказать услуги по родовспоможению молодой матери.

Трагические события развернулись в квартире на улице Полины Осипенко. Вечером 13 декабря псевдоакушерка прибыла к роженице, а на следующий день приняла роды. Однако вскоре после этого состояние младенца резко ухудшилось. Несмотря на экстренный вызов профессиональных медиков и оказанную ими помощь, спасти ребенка не удалось.

Сейчас следователи столичного главка СК России квалифицировали действия женщины по двум тяжелым статьям Уголовного кодекса: «Незаконное осуществление медицинской деятельности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Фигурантка уже задержана, и в ближайшее время ей планируется предъявить официальное обвинение. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен комплекс судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую. Расследование продолжается, и ему уделяется особое внимание.

Напомним, что ряд телеграм-каналов сообщали о том, что россиянка родила ребенка в квартире в надувном бассейне. Ребенок умер в тот же день.

