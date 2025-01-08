Al Arabiya: нападение на президентский дворец в Нджамене совершили боевики «Боко Харам»

Террористы из организации «Боко Харам» атаковали здание, где находится президент Чада. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

Ранее ряд иностранных СМИ сообщили, что вечером в среду, 8 января, у президентского дворца в столице Чада Нджамене произошла стрельба.

«В результате нападения „Боко Харам“ около президентского дворца в Чаде есть погибшие и раненые», — заявили источники телеканала.

Согласно информации из надежных источников, в момент атаки террористов президент Чада Махамат Идрис Деби находился в здании президентского дворца. О его состоянии в настоящее время информации не поступало.

Напомним, что с 2002 года нигерийская террористическая организация «Боко харам» занимается похищением и убийством людей. В марте 2015 года «Боко харам» присоединилась к террористической группировке «Исламское государство»*. Теперь «Боко харам» и ISWAP — это две разные преступные организации.

* — террористическая группировка, запрещенная в России