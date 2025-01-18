Al Araby: Сирия запретила импорт товаров из РФ и въезд граждан Израиля и Ирана

Сирийские власти ввели запрет на импорт товаров из России, Израиля и Ирана. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на портале Al Araby со ссылкой на Министерство финансов Сирии.

По словам представителей власти, товары, которые незаконно ввозятся в страну, будут изыматься. При этом уже много лет действует запрет на импорт товаров из Израиля.

Кроме того, согласно распоряжению сирийского Главного управления аэропортов и морских портов, отныне в страну не смогут въехать граждане Ирана и Израиля. На граждан России это ограничение пока не распространяется.

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