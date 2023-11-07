Al Jazeera: Армия Израиля обстреляла территорию вокруг больницы «Аль-Кудс» в Газе

Израильская армия продолжает бомбить гражданские объекты сектора Газа, несмотря на то, что там могут находится мирные палестинские граждане, катарский телеканал Al Jazeera.

Как сообщает медиа, израильтяне нанесли серию ракетных ударов в районе Тель-аль-Хава на севере Газы. Причем обстрел велся прицельно по территории вокруг больницы «Аль-Кудс».

«ЦАХАЛ обстреляла территорию вокруг больницы «Аль-Кудс» в Газе», - передает Al Jazeera.

По данным телеканала, сведений о пострадавших и погибших в ходе бомбардировки больницы пока нет.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что намерены и дальше обстреливать больницы в Газе, так как там могут укрываться боевики ХАМАС.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».