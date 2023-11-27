Al Jazeera: Израиль освободил третью группу заключенных из 39 палестинцев

Группа из 39 заключенных палестинцев, находившихся в израильских тюрьмах Офер в Бейтунии, выпущены на свободу и уже на автобусах прибыли в город Рамалла на Западном берегу, передает катарский телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что среди освобожденных Израилем палестинцев много подростков. В честь их освобождения в настоящее время на улицы Рамаллы вышли тысячи местных жителей.

Четырехдневное перемирие в секторе Газа действует с 24 ноября. Это стало возможным в результате договоренностей между ХАМАС и ЦАХАЛ. Посредниками выступили соседние Катар и Египет. Стороны согласились на обмен удерживаемых в анклаве 50 израильских женщин и детей на 150 находящихся в израильских турьмах палестинцев.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».