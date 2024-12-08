Al Jazeera: сирийские боевики вошли в Тартус, где находится российская база

Джихадисты из сирийской вооруженной оппозиции вошли в город Тартус, находящийся на северо-западе страны на побережье Средиземного моря. Об этом передает арабский телеканал Al Jazeera.

Напомним, именно в этом городе в провинции Латакия находится база российских Военно-морских сил (ВМС).

«Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус», — приводится в сообщении телеканала.

Других подробностей происходящего в Тартусе пока не приводится. Минобороны РФ ситуацию пока не комментировало.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское. В городе еще слышны звуки взрывов и перестрелок. Интернет в Дамаске работает с перебоями.

Немецкий Bild и американский Bloomberg также сообщали, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти в Сирии и просил помощи у США в прекращении боевых действий. Потом появилась информация, что самолет Асада был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву.

Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило о том, что военные объекты России в Сирии находятся в состоянии повышенной боеготовности. В министерстве подчеркнули, что на данный момент нет оснований считать, что базам угрожает серьёзная опасность.