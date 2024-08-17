Алаудинов: боевики ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области

Общество

Фото: [официальный Telegam-канал Апти Алаудинова]

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что солдаты ВСУ начали активно сдаваться в российский плен в Курской области, сообщило РИА Новости.

По словам Алаудинова, особенно много боевиков сдались в плен в районе Мартыновки.

За прошедшие сутки потери украинских группировок на различных направлениях составили более 2 тыс. человек. Кроме того, была уничтожена иностранная военная техника противника, в том числе две установки HIMARS, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции комплекса «Patriot», пусковая установка и станция комплекса «IRIS-T», три боевые бронированные машины «MaxxPro», два бронетранспортера М113.

Ранее на Западе заявили, что Россия не согласится на переговоры, пока на территории Курской области будет оставаться хотя бы один украинский солдат.

Актуально