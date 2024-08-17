Алаудинов: боевики ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области

По словам Алаудинова, особенно много боевиков сдались в плен в районе Мартыновки.

За прошедшие сутки потери украинских группировок на различных направлениях составили более 2 тыс. человек. Кроме того, была уничтожена иностранная военная техника противника, в том числе две установки HIMARS, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции комплекса «Patriot», пусковая установка и станция комплекса «IRIS-T», три боевые бронированные машины «MaxxPro», два бронетранспортера М113.

Ранее на Западе заявили, что Россия не согласится на переговоры, пока на территории Курской области будет оставаться хотя бы один украинский солдат.