Алаудинов: боевики ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области
Фото: [официальный Telegam-канал Апти Алаудинова]
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что солдаты ВСУ начали активно сдаваться в российский плен в Курской области, сообщило РИА Новости.
По словам Алаудинова, особенно много боевиков сдались в плен в районе Мартыновки.
За прошедшие сутки потери украинских группировок на различных направлениях составили более 2 тыс. человек. Кроме того, была уничтожена иностранная военная техника противника, в том числе две установки HIMARS, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции комплекса «Patriot», пусковая установка и станция комплекса «IRIS-T», три боевые бронированные машины «MaxxPro», два бронетранспортера М113.
Ранее на Западе заявили, что Россия не согласится на переговоры, пока на территории Курской области будет оставаться хотя бы один украинский солдат.