По его словам, имеются видеоотчеты и доказательства преступлений в отношении мирных жителей, а также информация о создании концлагерей, куда ВСУ собирают все местное население.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-майор Апти Алаудинов, заявил о том, что украинские войска расстреливают мирных жителей Курской области. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на один из выпусков передачи «Соловьев Live».

Он отметил, что в некоторых случаях пожилых людей оставляют, но в основном к мирным гражданам они относятся с особой жестокостью.

Также о создании Вооруженными силами Украины подобия концлагерей для местных жителей, не сумевших покинуть опасные районы, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Алаудинов заявил о массовом бегстве ВСУ с позиций в Курской области, нарушая приказы командования.