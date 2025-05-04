В ходе интервью РИА Новости генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», рассказал о том, что иностранные наемники, захватившие территории Курской области, проявляли особую жестокость по отношению к местным жителям, не делая исключений даже для детей.

Глава подразделения «Ахмат» отметил, что некоторые бойцы Вооружённых сил Украины сообщали жителям Курской области о приближении наемников и призывали их как можно скорее спасаться.

«Наемники проявляли наибольшую жестокость по отношению к нашим мирным жителям. Надо отметить, что во время захвата нашей территории Курской области украинскими формированиями наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко: убивали мирных жителей без разбора, что женщин, что детей, что мужчин, что бабушек, что дедушек» — сказал Алаудинов.

Он подчеркнул, что иностранные наёмники были готовы на все, лишь бы уничтожить как можно больше русских людей.

Ранее командир спецназа «Ахмат» высказался о потерях украинских военных, когда они предпринимали попытки добраться до Курска и Курчатова. Офицер также заявлял о том, что командование ВСУ безразлично относится к числу погибших наемников.