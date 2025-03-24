Украина лишилась большого числа наемников и военных Сил специальных операций ВСУ, когда они предпринимали попытки добраться до Курска и Курчатова. Об этом РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

До этого офицер уточнил, что Вооруженные силы Украины на территории Курской области оказались в критической ситуации, так как на этом участке уже потеряли около 70 тыс. человек.

«Очень много таких фактов (уничтожения групп Сил специальных операций ВСУ. – Прим. ред.). Они (ВСУ. – Прим. ред.) в своих спецподразделениях понесли очень большие потери, еще когда мы их останавливали в августе (в Курской области. – Прим. ред.), у них были очень большие потери в иностранных наемниках, в силах ССО, которые пошли затаскивать их на Курчатов и на Курск», — сообщил командир спецназа «Ахмат» имеющиеся у него сведения.

Кроме того, он уточнил, что киевский режим безразлично относится к количеству погибших бойцов из числа ССО и наемников из-за рубежа. Как заявил Алаудинов, украинскому командованию подобные бойцы нужны, лишь пока те в состоянии выполнять поставленные перед ними цели.

Ранее командир спецназа «Ахмат» прокомментировал действия украинских военных, которые совершили подрыв газоизмерительной станции «Суджа».