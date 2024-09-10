Алаудинов назвал «чмошниками» участников драки чеченцами в Анапе и обнаружил след ЦИПсО

Командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов резко высказался о драке с участием чеченцев, что произошла накануне в курортной Анапе. В своем видеообращении, что он опубликовал в аккаунте в соцсетях, генерал-майор удивился отношению сторонних наблюдателей за произошедшим.

В частности, Алаудинов обратил внимание, один удар получил Зелимхан Заурбеков, что, по его мнению, являлся участником другого конфликта. Командир батальона спецназа «Ахмат» призвал не примешивать одно к другому и разобраться в ситуации.

«Подрались отдельные друг от друга две группы людей. То есть, этих двух аниматоров, или как их назвать двух чмошников. Один из них ударил Зелимхана, тот ему ответил, но в больницу их отправили другие люди, то есть примешивать вот одно к другому не нужно», — рассказал Алаудинов.

Он также отметил, что заметил в комментариях к произошедшему в Анапе в соцсетях появление адептов украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО). Алаудинов уверен, некоторые недобросовестные блогеры, «продавшись за три рубля», предпринимают попытки раскачать ситуацию.

Ранее Алаудинов заявил, что в Анапе уроженцы Чечни якобы всего лишь намеревались познакомиться с посетившими местное кафе девушками. А в ответ их стали оскорблять по национальному признаку.