Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов высказался о чеченской драке в Анапе

Генерал-майор, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в 20-минутном ролике прокомментировал драку в Анапе, где с участием уроженцев Чечни. Он подтвердил, что скандал разгорелся после общения мужчин с девушками.

Видеозапись с Алаудиновым опубликован в его личном блоге в Telegram. На длинном ролике он рассказал, что думает об инциденте в Анапе, где чеченцы избили двух человек, заступившихся за девушек. По словам соратника Кадырова, отдыхающие хотели познакомиться с особами, но те стали грубить, в том числе и оскорблять из-за национальности.

«Видишь ли, что мы, чеченцы, тиктокеры и что нас, оказывается, укропы тут, мы от них бежим толпами <...> Следователь говорит, что он их посадит», — говорит на видео сторонник главы Чечни.

При этом командир «Ахмата» осудил участниц конфликта, которые, по его мнению, все и спровоцировали. Он также считает, что чеченцев решили показательно наказать из-за их национальности.

Ранее сообщалось, что семь человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Анапе.