Алаудинов назвал драку с участием бойца «Ахмата» в бассейне «позором чеченского народа»

Апти Алаудинов, генерал-лейтенант, высказался по поводу инцидента с участием военнослужащего из Чечни в Луганской Народной Республике (ЛНР). Запись с его комментарием была опубликована в Telegram.

Максим Дивнич, участник специальной военной операции и профессиональный боец смешанных единоборств, поделился видеозаписью инцидента в бассейне в Луганске. На записи видно, как он и военнослужащий из Чеченской Республики вступают в конфликт. Последний, по словам Дивнича, кричал: «Ты ещё не знаешь, что такое „Ахмат“».

Алаудинов выразил неодобрение действиям чеченца, подчеркнув, что тот не является бойцом «Ахмата», а, по сути, представляет собой позор для всего чеченского народа.

Досталось и российскому бойцу. Алаудинов в продолжение темы обвинил Дивнича в том, что тот якобы разжигает ненависть к чеченцам. Он пригласил Дивнича на личную встречу, чтобы лицом к лицу обсудить произошедшее.

Ранее сообщалось, что генерал Алаудинов назвал «петухами» спрашивающих у него про инцидент с бородачами на блокпосте под Белгородом.