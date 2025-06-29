Алаудинов назвал «петухами» спрашивающих у него про инцидент с бородачами на блокпосте под Белгородом

В ходе поездки на свадьбу Адама Кадырова генерал Апти Алаудинов, облачённый в белоснежную рубашку, был замечен в автомобиле. На его руке красовались дорогие часы. В пути генерал ответил на вопросы, связанные с инцидентом, произошедшим с подразделением «Ахмат» на блокпосту в Белгородской области.

Напомним, накануне в Сети появилось видео, на котором бородачи в российской военной форме были остановлены на блокпосте под Белгородом на внедорожнике без номеров. На требование сотрудника воинской автоинспекции (ВАИ) предъявить документы бойцы, предположительно отряда чеченского спецназа «Ахмат», ответили нецензурной бранью, а затем и вовсе избили мужчину при исполнении.

В ответ на вопросы пользователей в социальных сетях о случившемся Алаудинов выразил свое негодование. В своем видеообращении, опубликованном в Телеграм-канале, он заявил, что все, кто пытается вызвать недовольство среди граждан России по этому вопросу, являются «петухами и чертями» и должны быть наказаны.

По словам Алаудинова, инцидент не представляет серьёзной опасности, а нападение на российского военнослужащего — это, по его мнению, рядовое событие.

Генерал также сообщил, что человек, запечатленный на видео, не является сотрудником «Ахмата», а служит в другой воинской части. Название этой части генерал почему-то предпочел не раскрывать.

Позднее генерал Алаудинов, надев уже военную форму, сообщил в своем аккаунте, что человек, который устроил беспорядок на блокпосте, уже задержан. Было возбуждено уголовное дело.

Алаудинов правда не объяснил, почему на более раннем видео был запечатлен в эксклюзивных золотых часах стоимостью 270 тысяч евро, как утверждают пользователи в интернете.

Ранее командир «Ахмата» Алаудинов попросил граждан молиться за Россию.