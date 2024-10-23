Ноябрь станет ключевым месяцем для специальной военной операции на Украине, считает генерал-майор Апты Алаудинов. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

Генерал-майор Алаудинов заявил, что ноябрь может сыграть решающую роль в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, противник испытывает значительные трудности на всех фронтах, где действуют российские войска.

Алаудинов подчеркнул, что они приложат все усилия для завершения операции на условиях, которые были установлены изначально. Он также отмечал, что Украина стоит на пороге серьезных внутренних «тяжелых событий».

Ранее сообщалось, что с начала СВО население Украины сократилось на 10 млн человек. Как оказалось, это связано с непрекращающейся эмиграцией молодежи из страны.