С начала СВО население Украины сократилось на 10 млн человек

Флоренс Бауэр, региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения, заявила о демографическом кризисе на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

За два с половиной года численность населения страны сократилось почти на 10 млн человек. Молодежь продолжает эмигрировать с Украины.

Резко снизился уровень рождаемости. В настоящее время он самый низкий в мире: около 1,0 ребенка на одну женщину.

По словам Бауэр, для обновления населения необходимо, чтобы уровень рождаемости был 2,1.

Ранее сообщалось о том, что НАТО не боится угроз России, альянс продолжит поддержку Украины.