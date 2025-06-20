Генерал Алаудинов призвал россиян к молитве за страну
Командир «Ахмата» Алаудинов попросил граждан молиться за Россию
Фото: [Официальный телеграм-канал Апти Алаудинова]
Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командующий спецподразделением «Ахмат», выступил с обращением к гражданам России. Об этом сообщил телеграм-канал МОЛОТОВ «АХМАТ».
Офицер призвал население страны усилить молитвы «за нас и за Россию», подчеркнув значимость такой духовной поддержки.
Алаудинов выразил уверенность в особом расположении высших сил к России. Он также поблагодарил всех, кто проявляет понимание к текущим событиям в стране и мире.
Ранее сообщалось, что Алаудинов уладил конфликт со схиигуменом Гавриилом.