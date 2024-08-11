Алаудинов назвал ситуацию на Курском направлении очень серьезной

Командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости дал оценку происходящему последние дни в Курской области, куда вторглись многочисленные укранские вооруженные формирования. Как отметил генерал-майор, ситуация на Курском направлении является «достаточно серьезной».

По словам Алаудинова, российские войска при поддержке спецназа «Ахмат» смогли минувшим днем зачистить от врага Мартыновку под Суджей, однако на приграничную с Украиной территорию России зашло слишком много сил противника.

«Что будет дальше, пока неизвестно. На данный момент населенный пункт под нашим полным контролем. Большую часть этого направления потихоньку зачищаем, убиваем противника», — добавил он.

Алаудинов добавил, что за прошедшие несколько дней ВС РФ уничтожили более полутысячи личного состава ВСУ и множество военной техники, включая танки и БТР.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.