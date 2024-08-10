Нападение вооруженных формирований ВСУ на Курскую область России напрямую курировало командование штабов блока НАТО. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на командира спецназа «Ахмат», генерал-майора Апти Алаудинова.

По словам собеседника агентства, сами по себе киевские власти и командование ВСУ не решились бы на подобную преступную выходку.

«Операция руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», — сказал Алаудинов.

Кроме того, как добавил Алаудинов, на Курском направлении замечены множество французских и польских наемников, участвующих в боестолкновениях с ВС РФ.

Напомним, поздно вечером в пятницу, 9 августа, на фоне угроз со стороны ВСУ, сразу в трех российских регионах, граничащих с Украиной, был введен режим КТО. В Национальном антитеррористическом комитете подчеркнули, данные меры связаны с тем, что киевский преступный режим предпринял, по сути, беспрецедентную попытку дестабилизировать обстановку в ряде приграничных российских регионов.