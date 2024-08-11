Кадыров сообщил об уничтожении колонны военной техники ВСУ под Курском

Российские военные уничтожили внушительную колонну военной техники ВСУ с личным составом в Курской области. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, таким образом украинские военные намеревались окончательно закрепиться на позиции, организовав себе подвоз продовольствия, а также боеприпасов и другого вооружения.

«Уцелевшие были заблокированы недалеко от места боевого соприкосновения. Думаю, всем уже понятна их дальнейшая судьба», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что в ходе осмотра вооружений и характерной амуниции украинских боевиков стало понятно, что к диверсионному плану вражеских сил в Курской области прямое отношение имеют натовские силы.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.