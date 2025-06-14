Алаудинов после атаки на Иран потребовал объявить в России экстренную мобилизацию

В своем обращении, которое было опубликовано в Телеграм-канале, заместитель главы Вооруженных сил России Апти Алаудинов призвал мобилизовать от 500 тысяч до миллиона человек. По его словам, это необходимо для того, чтобы «никто не посмел играть с нами так, как с Ираном».

По его мнению, после недавнего конфликта между Израилем и Ираном, который был поддержан западными странами, третья мировая война уже началась и продолжает развиваться.

По словам Алаудинова, необходимо заблаговременно подготовить мобилизованных к потенциальному крупномасштабному конфликту.

По его мнению, мобилизация может стать инструментом сплочения россиян и продемонстрировать, что с Россией не стоит обращаться так, как это было в случае с другими государствами, включая Иран.

В ночь на 13 июня около 200 самолётов ВВС Израиля нанесли удар по более чем 100 объектам в Иране. Среди них были укрытия высокопоставленных военных. В результате погибли трое высокопоставленных иранских военных: командующий КСИР Хоссейн Салами, Мохаммад Хоссейн Бакери и глава командования по ЧС Голям-Али Рашид.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в Тегеране отражают новую атаку Израиля на столицу Ирана.