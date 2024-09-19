Алаудинов предупредил об чеченских самозванцах в рядах ВСУ

Замначальника ГУ по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в резкой форме прокомментировал в своем аккаунте в соцсетях ряд транслируемых ЦИПСО видеороликов, на которых некие вояки, выдающие себя за чеченцев, перешедших на сторону Украины, поддерживают наступление в Курской области.

Со слов генерал-майора, все эти персонажи никакие не чеченцы, а самые обычные самозванцы-шайтаны, намотавшие себе на голову изоленту, что выдает в них предателей.

Одна только намотанная изолента говорит сама за себя — кто в этих так называемых «батальонах». Чеченцев среди этих чертей, слава Богу, нет. Есть говорящие на чеченском отпрыски сатаны. Спешите! Билет в один конец Почтой России вам обеспечен!», — написал Алдаудинов.

Ранее Алаудинов заявил, что СВО полностью изменила формы и методы проведения боевых действий. Он отметил, что в нынешней обстановке значительное внимание уделяется использованию беспилотных летательных аппаратов.