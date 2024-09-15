Алаудинов призвал попавших в плен к ВСУ чеченцев смывать этот позор кровью и просить их спасти

Командир батальона спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов признался в очередном видеообращении в своем аккаунте в соцсетях, что его буквально завалили звонками и сообщениями ВСУ, призывая обменять воевавших в его подразделении и добровольно сдавшихся в плен чеченцев.

С его слов, он пришел в ярость, узнав, что звонки украинских спецслужб с подобными заявлениями поступали также в Чеченскую республику.

«Вчера-сегодня мне скинули несколько роликов, где представители украинских спецслужб звонят в Чеченскую Республику, дают возможность звонить пленным, которые у них есть, для того, чтобы общались со своими домашними. И там идет установка: „Скажите Апти Алаудинову, он знает как нас обменять“. Вот, услышал эти слова. На самом деле, я пришел в такую ярость», — признался Алаудинов в своем telegram-канале.

Командир «Ахмата» напомнил, что для любого настоящего чеченца сдача в плен является позором. И его можно смыть только кровью. Кроме того, он откровенно высказался, бывших бойцов «Ахмата», что добровольно сдались противнику на поле боя, он не уважает от слова совсем. И вытаскивать их с той стороны передовой не собирается.

«Я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете даже жизни, потому что меня удивляет, как вы собираетесь после того, как вы подняли лапы, и сдались, как девочки, в плен, как вы собираетесь вообще жить?» — сказал Алаудинов.

В заключении своего видеообращения генерал-майор посоветовал ВСУ оставить пленных чеченцев себе и больше не звонить ему. Он подчеркнул, все они перестали быть чеченцами, ахматовцами, кадыровцами, так как в трудный для страны период «сошли со священного пути».

Ранее Алаудинов сообщил, что российские войска освободили около 10 поселений в Курской области.