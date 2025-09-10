Алаудинов прокомментировал ситуацию с блогером Алехиным

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир спецподразделения «Ахмат», высказался в поддержку военного блогера Романа Алехина, которого обвиняют в мошенничестве с финансовой помощью, предназначенной для нужд специальной военной операции (СВО). Алехин проходил службу в «Ахмате» в течение менее месяца (23 дня), но успел получить все знаки отличия подразделения. Алаудинов обнародовал видеозапись со своей оценкой сложившейся ситуации в своем телеграм-канале.

На опубликованных кадрах Алаудинов обращает внимание на то, что в средствах массовой информации Алехина часто ассоциируют с чеченским спецназом.

«Aй-яй-яй, ой-ой-ой, он (Алехин) когда-то с ним (с Алаудиновым) здоровался и даже был в "Ахмате"», — иронично комментирует командир.

Генерал напомнил, что Алехин оказывал поддержку спецназу на протяжении более двух лет, обеспечив закупку тысяч радиостанций и необходимого оборудования.

«Теперь вопрос (…) Даже если бы он и совершил это преступление, какое должно отношение это иметь к спецназу "Ахмат"? (…) Второй вопрос — если он виноват, органы должны разобраться», — заявил командир спецназа.

Алаудинов акцентировал внимание на том, что до вынесения правоохранительными органами «решения по Алехину» блогер остается для него человеком, оказавшим значительную помощь спецназу.

Ранее сообщалось, что Алаудинов провел трехчасовую встречу с «Русской общиной» у границы с Украиной.