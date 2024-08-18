Алаудинов рассказал, что военная техника ВСУ «превосходно горит» под Суджей

Украинская боевая техника «превосходно горит» в районе Суджи и прилегающих к ней территорий Курской области, заявил в своем аккаунте в соцсетях командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Со слов военачальника, российские войска продолжают выдавливать врага с российской земли под Курском, уничтожая попутно «все, что вылезает из кустов в районе Суджи».

«Все, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно. Иностранная военная техника горит превосходно», — написал Алаудинов.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.