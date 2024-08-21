Алаудинов рассказал об успехах российских войск в Курской области

По словам заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, российские бойцы выдавливают украинские войска с курского направления. Ключевой задачей стала блокировка всех участков, где действовали подразделения ВСУ. В результате этого уже несколько населенных пунктов были заняты ВС РФ.

Несмотря на это, на окраинах в Курской области еще остались украинские солдаты. Об этом генерал-майор Апти Алаудинов заявил в прямом эфире Первого канала. Также командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что противник понес значительные потери.

Ранее сообщалось о том, что морпехи ВС РФ взяли в плен 18 украинских боевиков в Курской области.