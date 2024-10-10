Алаудинов сообщил о гибели лучшего штурмовика «Ахмата» с позывным «Киллер»

Об этом он написал в своем телеграм-канале, опубликовав 20-секундный архивный видеоролик с бойцом.

Штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным «Киллер» погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Пользователи мессенджера выразили свои искренние соболезнования родным и близким штурмовика в связи с его гибелью.

«Истинный кавказец, защитник родины, мусульманин! Честь и хвала его родителям!» — написал один из комментаторов.

По словам Алаудинова, «Киллер» был одним из лучших штурмовиков, которых ему доводилось знать. Также глава спецназа «Ахмат» назвал его своим братом. Публикация с роликом появилась в его телеграм-канале в четверг, 10 октября. Там солдат запечатлен в боевой обстановке.

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