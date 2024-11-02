Алаудинов сообщил о попытках ВСУ провести новых боевиков в Курскую область

Киевский режим не оставляет попыток провести на территорию Курской области новые партии вооруженных до зубов боевиков. Об этом, рассуждая в своем аккаунте в соцсетях об обстановке на указанном участке фронта, рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

В то же время, как отметил он, благодаря четким действиям российских военных украинским боевикам не удается закрепиться в районе Суджи.

«На суджанском направлении противник пытался затаскивать личный состав. Его повыбивали отовсюду. На кореневском направлении шли встречные бои. Наши ребята закреплялись на тех участках и населенных пунктах, которые у противника отбиты», — сообщил Алаудинов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Командир спецназа «Ахмат» добавил, начавшиеся в Курской области затяжные дожди буквально спутали все карты боевикам, стремящимся зайти в российский регион, сделав лесные тропы непроходимыми. В настоящее время на курском направлении ничего «существенного» пока не произошло, заключил Алаудинов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы не собиралась захватывать критическую инфраструктуру России, в том числе и Курскую АЭС.