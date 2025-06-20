Алаудинов уладил конфликт со схиигуменом Гавриилом

Командующий спецназом «Ахмат» генерал Апти Алаудинов заявил, что извинился перед отцом Гавриилом, с которым у них произошел конфликт. Слова военного привела «Лента.ру».

Военный сообщил, что весь конфликт произошел из-за недопонимания. Слова священника были вырваны из контекста, и поэтому сам Алаудинов излишне резко на них отреагировал. Ссору удалось разрешить, по его словам, при личной встрече.

«Искренне извинился перед отцом Гавриилом. Я действительно извинился за то, что выразился в той форме, в которой не подобает выражаться кавказцу, мусульманину», — указал он.

Ранее сообщалось, что Алаудинов призвал к масштабной мобилизации в России. Он заявил, что страна должна быть готова к отражению серьезной атаки на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и поэтому России требуется призвать от 500 тысяч до миллиона человек.