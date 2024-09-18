Алаудинов: ВС РФ освободили под Курском населенные пункты Дарьино и Николаево-Дарьино

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал в своем аккаунте в соцсетях об очередных успехах российских военных при выдавливании украинских боевиков с приграничной территории Курской области.

Как сообщил генерал-майор, к вечеру среды, 18 сентября, подразделения ВС РФ полностью освободили от бандформирований противника населенные пункты Дарьино и Николаево-Дарьино.

«Вооруженные силы России взяли под контроль село Дарьино в Курской области», — сообщил в соцсетях Алаудинов.

ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Ранее эксперт Сивков поделился мнением, что бои в Курской области приближают конец СВО.