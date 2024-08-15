Алаудинов: ВСУ приходится стягивать под Курск войска с передовой

ВСУ вынуждены отправлять в Курскую область боевиков с передовой. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов в эфире канала «Россия 24»

«Те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают… Они снимают все, что можно. Мы ждем, понимаем и контролируем», — сказал Алаудинов.

Командир спецназа заявил, что под Курск свезли уже около 12 тыс. украинских военных с других направлений боевых действий. Апты Алаудинов добавил, что им уже удалось выдворить украинских боевиков из села Мартыновка в Суджанском районе.

По мнению Алаудинова, одной из главных целей киевского режима является захват Курской АЭС и части Белгородской области. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что они атакуют Курскую область для усиления позиций на переговорах.

Владимир Путин заявил, что не намерен разговаривать с людьми, которые истребляют мирных жителей и ставят под угрозу объекты ядерной энергетики.

Ранее сообщалось о том, что в подмосковном Чехове продолжается сбор помощи жителям Курской области и военным СВО.