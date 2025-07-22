Генерал Алаудинов снова раскритиковал спортсмена Дивнича

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, возглавляющий спецназ «Ахмат», опубликовал видеоролик в своем телеграм-канале, где около 20 раз иронично исказил фамилию спортсмена Макса Дивнича, назвав его «Диванычем». Поводом послужил скандал, связанный с инцидентом с участием пьяного чеченца в бассейне на территории ЛНР, который освещал Дивнич.

В опубликованном видео Алаудинов вновь коснулся своего конфликта с этим бойцом смешанных единоборств, намеренно избегая правильного произношения его фамилии. Командир «Ахмата» подчеркнул, что сам участвовал в боевых действиях в отличие от Дивнича, хотя затем заявил, что боец якобы состоит в «войске Антихриста».

Кроме того, он утверждает, что Дивнич сотрудничает с врагами России, которых, по его мнению, поддерживают Украина, Государственный департамент США и британская разведка.

«Ты заблудился, мальчик? Может быть, ты случайно попал туда [в „войско Антихриста“]?» — риторически обратился Алаудинов к Дивничу.

Примечательно, что за время ролика Алаудинов 18 раз произнес фамилию Дивнича как «Диваныч». При этом генералу правильное написание фамилии спортсмена известно, так как в его блоге есть множество публикаций, посвященных Дивничу, и по меньшей мере в 17 из них фамилия указана корректно.

Ранее Алаудинов назвал драку с участием бойца «Ахмата» в бассейне «позором чеченского народа».