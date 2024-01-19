Александр Буйнов признался, что 50 лет ждет поцелуя от Аллы Пугачевой

Певец Александр Буйнов многое знает об Алле Пугачевой, которая уже два года не проживает в России. Он признался ей в теплых чувствах и раскрыл некоторые подробности о примадонне, пишет издание «Утро.ру» .

Буйнов впервые увидел Аллу Борисовну, когда выступал с «Веселыми ребятами» в 1970-х. Он был поражен ее талантом, а также легкостью, которая помогала ей сходиться с людьми. Воспользовался этим и певец, который признался, что уже долгие годы вспоминает примадонну и испытывает к ней теплые чувства.

По словам Буйнова, Пугачева — простая русская женщина, которая любит картошку с селедкой. Ему певица запомнилась радушной и доброй, несмотря на некоторые теории о ее жестком влиянии на мир отечественного шоу-бизнеса и карьеры артистов.

Буйнов, хоть и мечтает о поцелуе с Пугачевой, не перестает восхищаться ей и ее семьей. Особенно его поражает воспитание 10-летних Лизы и Гарри.

«Самое главное, чтобы они выросли настоящими людьми. А при такой мамке, я уверен, это получится. Хотя она делает все, чтобы дети не были избалованными», — отметил Буйнов.

Буйнов отметил, что Пугачева могла позволить себе жить хорошо в России, имея кучу поварих, нянь и другой прислуги. Есть ли такой сервис сейчас в семье, проживающей в Израиле, неизвестно.

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