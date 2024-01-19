Отмененного в России Киркорова попытается заменить двойник из Америки

Артист Филипп Киркоров был вырезан из многих программ за участие в вечеринке Насти Ивлеевой. Ему не предлагают новых контрактов, буквально отменяя в России. Как пишет портал «Дни.ру» , скоро короля поп-эстрады попробует заменить его «внебрачный сын».

После вакханалии сливок шоу-бизнеса артистам нелегко. Контрактов лишается даже Лолита, которая была одета в весьма скромный комбинезон на вечере. Организатор мероприятия 18+, Настя Ивлеева, вовсе получила штраф за тусовку. Не повезло и рэперу Vacio, который пришел на вечер в одном носке на пикантном месте: его заключили на несколько суток, а также выдали повестку в армию.

Однако россияне не отчаиваются, ведь на горизонте загорается новая звезда: 25-летний СJ Hedgepeth. Он живет в Центральной Вирджинии и уже знает, как похож на российского артиста. Все благодаря неравнодушным поклонникам Киркорова. Недавно молодой артист отметил, что мог бы попробовать перепеть главные хиты исполнителя из России.

«Трудно найти песню, которую я смогу перепеть и сделать так, чтобы это звучало хорошо. Но я работаю над этим», — сообщил СJ Hedgepeth в соцсетях.

Американский исполнитель обожает каверы, что и является его основным направлением. Аудиторию на площадках он развлекает, подражая известным артистам. Русскоязычные пользователи в шутку называют СJ Hedgepeth «внебрачным сыном» Киркорова и определяют его стиль как «кир-core». Восходящий артист не обижается на сравнение: до недавнего времени он не имел представления о короле российской поп-эстрады.

Ранее сообщалось, что Киркоров лишился любимого бренда из-за СВО и президента.