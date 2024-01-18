Александр Гудков вернулся в Россию — СМИ

Юморист Александр Гудков неожиданно появился в московском аэропорту. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, которые также прислали фото комика.

Один из самых ярких шоуменов России последнее время находился за пределами страны. Его отъезд связывали с риском попасть под уголовное дело за клип «Я узкий», который стал пародией на патриотичный хит Ярослава Дронова (SHAMAN) «Я русский».

Однако очевидцы, которые находились в воздушной гавани Шереметьево, увидели Гудкова воочию и даже успели его сфотографировать. На фото комик в перевернутой козырьком назад кепке стоит рядом с неизвестным мужчиной и улыбается.

Надолго ли Гудков прибыл в Россию неизвестно. Сам он не комментировал ситуацию.

При этом после скандала с пародией Гудкову может грозить штраф или пять лет колонии. По крайней мере, так когда-то заявляли некоторые юристы.

Ранее сообщалось, что зрители требуют вернуть полюбившегося Соседова в популярное шоу, откуда его выгнало руководство.