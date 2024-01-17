Россияне стали умолять вернуть изгнанного Соседова в шоу «За гранью»

Соседов вел программу «За гранью» на протяжении многих лет, однако в январе 2024 года в проекте его больше не было. Ведущего изгнали из НТВ, о чем до сих пор печалятся многие зрители. На смену озорному актеру пришел Тимур Еремеев. Однако это пока, как считают звездные обозреватели, не помогает рейтингам канала.

«Принципиально без его участия не буду смотреть», «Без Соседова эта передача потеряла человечность», — заявили некоторые пользователи Сети.

По мнению недовольных, Соседов был более искренним и «живым», был способен пропускать всю боль гостей через себя. Его предшественник Еремеев, судя по отзывам, не обладает такой способностью.

Напомним, что Соседова уволил шеф-редактор канала: со звездой отказались продлевать контракт по неизвестным причинам. Сам он считает, что всему виной его призывы изменить атмосферу передачи. Вероятно, руководство не оценило рвения своего бессменного ведущего и решило его убрать.

Ранее сообщалось, что Павел Воля объяснился за скандальную шутку, но не стал приносить извинений.