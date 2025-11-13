Александр Якубовский: создание домовых чатов в MAX требует совершенствования законодательной базы

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский заявил, что для создания домовых чатов в национальном мессенджере MAX нужно будет усовершенствовать законодательную базу. Его слова приводит РИА Новости .

Накануне руководитель Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что до конца 2025 года для всех МКД необходимо создать домовые чаты в национальном мессенджере.

Якубовский отметил, что требуется совершенствование законодательной базы для реализации этого предложения. По его словам, сейчас в нормативных актах не закреплено даже понятие домового чата. Таким образом, отсутствует лицо, которое бы официально несло ответственность за его создание. Пока вся работа ведется советами собственников или УК без единого стандарта. Якубовский подчеркнул, что нужно закрепить правовой статус домового чата.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об онлайн-собраниях собственников МКД.