Александр Легков: голосование в Подмосковье организовано в строгом соответствии с законодательством

«Жители приходят (на участки. — прим. ред.) в приподнятом настроении. Я пообщался как с наблюдателями, так и с членами избирательных комиссий, все они подтвердили, что голосование проходит в штатном режиме, без каких-либо нарушений или замечаний», — подчеркнул Легков.