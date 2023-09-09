Александр Легков: голосование в Подмосковье организовано в строгом соответствии с законодательством
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Голосование в Московской области проходит в строгом соответствии с законодательством и в комфортных для избирателей условиях, отметил зампред Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков. Его слова приводит пресс-служба регионального парламента.
«Жители приходят (на участки. — прим. ред.) в приподнятом настроении. Я пообщался как с наблюдателями, так и с членами избирательных комиссий, все они подтвердили, что голосование проходит в штатном режиме, без каких-либо нарушений или замечаний», — подчеркнул Легков.
Он рассказал, что сегодня посетил свыше десяти избирательных участков в Сергиевом Посаде и Пересвете. Голосование на них проходит в штатном режиме, подчеркнул депутат.
Ранее участник СВО из Подмосковья рассказал о пользе дистанционного электронного голосования.