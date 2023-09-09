Участник спецоперации, награжденный медалью «За отвагу», многодетный отец Николай Трофимов из Чехова считает дистанционное электронное голосование удобным. Именно такой способ он выбрал, чтобы отдать свой голос на выборах.

Он отметил, что ДЭГ позволят не быть привязанным к избирательному участку, и дает возможность проголосовать в любом удобном месте.

«Оказалось, это действительно быстро, в течение пяти минут у меня получилось отдать свой голос за кандидата, которого я считаю достойным», — поделился он.

Ранее сообщалось, что для работы на выборах в Подмосковье подготовили около двенадцати тысяч наблюдателей, которые прошли двухмесячное обучение.