Александр Легков: выборы в Подмосковье прошли честно и открыто

Зампред Комитета регионального парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков прокомментировал итоги выборов в Подмосковье.

В течение трех дней он проверил работу двух десятков избирательных участков в Сергиевом Посаде и Пересвете. По его словам, все было организовано на высоком уровне.

«Существенных нарушений не зафиксировано. Все процедуры были проведены в соответствии с законодательством», – сказал он.

Легков добавил, что высокая явка говорит о том, что жители понимают важность своего голоса. Сам он проголосовал на участке, а не дистанционно. При этом пообщался с жителями.

Также Легков высоко оценил работу Информационного центра мониторинга и общественного наблюдения за выборами.

«В целом выборы были проведены честно и открыто, наша избирательная система работает эффективно и прозрачно», – заключил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за активное участие в выборах.