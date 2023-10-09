Александр Самарин: работы по обновлению системы отопления в Химках завершены

Городской округ Химки в этом году не должен испытывать сложностей с отоплением, как это было в прошлом году. Как сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьеву министр энергетики региона Александр Самарин, в муниципалитете завершились соответствующие работы.

«Работы закончены и по инвестпрограмме и производственные, отопление включено. Локально мы с ЦТП занимались на Левом берегу, занимаемся по микрорайонам. Работает 9 бригад. То есть с Химками мы работаем над наладкой», — подчеркнул Самарин.

Он также отметил, что в поселке Мендлеево в Солнечногорске запуск тепла прошел по старым сетям. Однако, сейчас там идет реконструкция без отключения от отопления жителей. Запущено отопление и микрорайоне Лопатинский в Воскресенске.

Ранее Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог Подмосковья в осенне-зимний период.